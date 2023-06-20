總經理謝惠全表示，子公司長榮亞洲為整合區域與長程航線配置，健全服務網絡，擬向巴拿馬商長榮國際有限公司以美金7.8億元購買長榮新加坡公司100％股權，以進行航線船隊配置優化，並降低營運成本及擴大營運效益。
本次股權交易案係依據長榮亞洲取得或處分資產處理程序辦理，相關評估與作業程序皆符合主管機關法令規定，並經長榮海運及長榮亞洲董事會決議通過。
長榮海運(2603)召開重大訊息說明記者會，宣布斥資7.8億美元（約台幣234億元），買下巴拿馬商長榮國際EIS手中持有的新加坡100％股權，預估未來長榮海運營收將會跟著增加約10％。
總經理謝惠全表示，子公司長榮亞洲為整合區域與長程航線配置，健全服務網絡，擬向巴拿馬商長榮國際有限公司以美金7.8億元購買長榮新加坡公司100％股權，以進行航線船隊配置優化，並降低營運成本及擴大營運效益。
本次股權交易案係依據長榮亞洲取得或處分資產處理程序辦理，相關評估與作業程序皆符合主管機關法令規定，並經長榮海運及長榮亞洲董事會決議通過。
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