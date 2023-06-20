新北市五股山區一間不鏽鋼廚具加工廠20日清晨6時許發生火警，消防隊獲報後抵達現場，廠房已全面燃燒，趕緊布水線搶救並防止火勢擴大延燒，順利在半小時內控制撲滅火勢，初步清查燃燒面積共150坪，所幸無人傷亡，詳細起火原因及財損則由警消調查釐清中。

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