新北五股不鏽鋼加工廠大火 150坪廠房全面燃燒 08:142023/06/20 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市五股山區一間不鏽鋼廚具加工廠發生大火，消防隊抵達後半小時控制撲滅火勢。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市五股山區一間不鏽鋼廚具加工廠20日清晨6時許發生火警，消防隊獲報後抵達現場，廠房已全面燃燒，趕緊布水線搶救並防止火勢擴大延燒，順利在半小時內控制撲滅火勢，初步清查燃燒面積共150坪，所幸無人傷亡，詳細起火原因及財損則由警消調查釐清中。 賓士、福斯等都是客戶！這家台廠超狂 吞下全球7成肥單 黃子佼誘少女拍裸照最重可判7年 律師曝：「這原因」可望安全下莊 陸電動車霸業崛起！他曝有如70年代日本翻版 淪美眼中釘 #山區 #150 #新北五股 #工廠大火 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 今飆38度！端午連假水氣增多 降雨熱區曝 07:302023/06/20 生活 黃子佼爆S幫嗑藥全逃過 22年前「露天極樂派對照」曝光 08:202023/06/20 娛樂 《傳產》4月預售揭露量13個月新高 政策上路前買氣回籠 08:182023/06/20 財經 賴清德開嗆海峽論壇1句話！街訪年輕人反應跌破眼鏡 08:092023/06/20 政治 通緝犯遭上銬求救女友 她直衝「國道成功劫囚」下場曝 08:172023/06/20 社會 《國際產業》4天狂拋3大案 英特爾砸逾300億歐元在德國蓋2廠 08:282023/06/20 財經 直擊張若凡憔悴就醫 下半身失蹤秀美腿揪男性友人陪診 06:542023/06/20 娛樂 1分鐘讀財經》囤房大戶難逃稅 分割小坪數避稅政府怎麼抓？ 08:362023/06/20 財經 男童騎單車摔在響尾蛇身上 遭狠咬打「16瓶血清」險亡 07:392023/06/20 社會 《金融》集保結算所決派利4.1元 盼成台灣數位金融引擎 07:482023/06/20 財經 黃子佼驚傳「無法言語及表達」 進加護病房救治最新病況曝 07:102023/06/20 娛樂 美國空軍加購6架F-15EX 確定產量累積至30架 00:072023/06/20 軍事 「陰道通腦袋」 媽媽桑揭神秘包養文化：很多人愛上糖爹 08:182023/06/20 生活 黃子佼開撕大小S！汪小菲火速來台 張蘭勸他別發聲 08:412023/06/20 娛樂 德國史上最大筆外國投資！英特爾斥資300億歐元設廠馬德堡 05:082023/06/20 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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