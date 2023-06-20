台灣人壽與政大商學院2020年起共同建置全台第一個「台灣高齡社會退休生態指標」，2023年退休信心、退休充裕、生活滿意三大指數連兩年及格，卻出現「雙降」隱憂。其中「退休生活滿意指數」落在68分，較去年76分大跌8分，而且連三年下滑；「退休信心指數」61.3分，勉強守住6字頭，分數也較前一年低；唯一上揚的「退休充裕指數」69.7分，僅比去年成長0.7分。調查也發現，民眾布局退休準備平均年齡為36.99歲，較前一年39.15歲再提前；20至29歲規畫退休準備更突破3，為（31.2％），勞保破產壓力和通膨高物價，促使青世代30而立前就得啟動退休準備計畫。

台灣人壽董事長鄭泰克以退休又重返職場的過來人表示，退休所需的花費，理想與實際有落差，不同階段所需的理財規畫和保險商品也不相同，因此退休準備不僅要「加倍」更要「提早」，最重要的是備妥退休三「保」：保本、保值和保障，才能有富足的第三人生。

觀察民眾退休後最擔心的問題，第一個就是身體不健康（46.7％），通貨膨脹（25.6％）和退休金不夠（23.5％）分居二、三名，交叉分析發現未退族擔心退休金不足的比例（25.2％）較已退族（17.1％）高。在退休金準備充裕度方面，高達57.9％未退族自認準備不充裕，也導致民眾退休準備年齡愈來愈年輕化。調查也顯示，已退和未退族對退休生活花費預估出現落差，27.3％已退族認為4萬元以上才夠；近3成未退族預估2萬以下就夠用，顯示未退族過於低估退休生活支出費用。

另外，75.7％的未退族認為政府每年撥補數百億補勞保缺口，根本無濟於事；近6成的未退族預估勞保會破產，逾8成未退族擔心勞保年金會少領10至30％。黃泓智表示，根據試算結果，即使政府每年撥補1,000億，勞保也只能延後3年在2021年後破產；如果年金給付降低30％，最多延後8年於民國125年破產，從民調數據顯示，民眾已漸漸了解勞保財務的嚴重性，也深化退休準備「靠政府更要靠自己」的意識。

對於退休安居，近7成的民眾願意住養生村，45％的民眾願意月付4萬以上入住，顯示健康養生宅接受度愈來愈高。疫情也提升民眾對健康醫療保障的重視度，51.7％民眾表達有意願購買「運動健康保單」。萬一不幸又老又病，半數民眾願意入住長照機構，避免拖累兒女。