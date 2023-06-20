集保結算所2022年合併營收82.92億元、年減19.67％，歸屬母公司稅後淨利42.51億元、年減30.47％，每股盈餘7.28元。代理董事長陳德鄉表示，雖然去年營運受台股交易量能萎縮影響，但營運績效仍展現公司堅韌實力與數位多元策略成效。

集保結算所作為台灣資本市場最大後台，秉持「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」四大願景，推動資本市場後台保管劃撥核心業務持續穩健，並配合政策推動及市場發展，以開放思維與時俱進、不斷創新，跨域推動多項金融創新應用，發揮後台機構的核心價值。

集保結算所去年推動股務數位服務、深耕基金市場多元服務、接軌ESG永續投資趨勢、建置eSMART數位帳簿劃撥平台及推動普惠金融，並持續強化資安聯防與優化資訊系統，提升市場作業安全與效能。

展望2023年，集保結算所將持續優化市場數位化創新服務機制，如股利發放電子通知服務（eNotice平台）、開放證券－證券期貨業公開資料查詢及境內基金集中清算平台，將陸續上線運作。

同時，集保結算所致力提升ESG資訊透明度，如強化ESG IR平台、納入本土ESG評分資訊、研議投票政策指南等，另研議外國證券複委託保管業務，以擴充多元業務場景，為產業發展及永續金融發揮正向影響力。

為拓展集保數位創新服務，集保結算所積極打造金融服務樞紐，發展普惠金融，並協助金融市場監理，同時在發展創新服務過程中持續強化資安防護與韌性。集保結算所表示，將持續以投資人為核心，延伸跨域應用場景，致力成為台灣數位金融引擎。