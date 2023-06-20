近日有國內媒體報導，國軍向美國採購的MQ-9B，未來所獲情資將由美方優先使用，遭軍方否認。對此，台北市前副市長李永萍表示，過去擔任立委期間，曾處理過為美國蒐集情資的國軍U-2偵察機飛行員陳情案，她指出，這些飛行員因任務遭美國否認，而拿不到賠償，並認為，跟美國合作就是會面臨被丟包的命運，「真的不能一廂情願」。

《聯合報》昨（19）日報導，MQ-9B無人機2027年返台後，將規劃美方人員進駐花蓮，軍方內部更盛傳，國軍操作該型無人機的性質，和當年CIA委託國軍飛行U2偵察機一樣，相關情資將由美軍優先使用。而空軍司令部回應，MQ-9B衛星資料鏈是由專用保密器執行情資傳輸與接收，由我方運用所獲情資，不會發生情資先交付美方之情況。

中廣董事長昨在政論節目《少康戰情室》表示，這次MQ-9B傳出情資將由美國優先使用一事，讓他想起過去國軍飛行員駕駛U-2偵察機，替美國蒐集情報的歷史；同台的李永萍也提到，10幾年前擔任立委時，曾處理過國軍U-2飛行員陳情案件。她指出，這些飛行員的狀況很淒慘，由於美國否認，再加上軍方的檔案資料找不到這些飛行員的資料，他們不僅得不到美方的賠償，也拿不到軍方給予的退休金和撫恤金。

李永萍直言，跟美國合作就是這種被丟包的命運，當年CIA直接一刀兩斷、不承認國軍U-2飛行員執行的秘密任務，大家從歷史上很多的經驗中，一定要學習教訓，真的不能一廂情願。