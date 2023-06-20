藝人黃子佼昨（19日）因被爆料過去性騷過多名年輕女性而情緒不穩，進行毀滅式爆料，而後疑似自殘被救護出送往醫院治療，目前人已經清醒，多年來打造的正面形象毀於一旦；而19日當天上午，黃子佼直播道歉時抖出大小S吸毒事件，掀起了許多網友的回憶，找出當年的週刊封面，引起熱烈討論。

昨天直播當中，黃子佼不但沒有誠心道歉，反而以玉石俱焚的態度對檯面上多位大咖藝人進行毀滅式爆料，其中大小S與具俊曄當年嗑藥這件事又被他再度提起，表示：「問題是他們吸毒，嗑藥這件事情我也一直過不去，他們可以去否定否決否認，然後紅了二十幾年，就算被週刊拍到還是可以否認，他們身邊的朋友阿雅也好、范曉萱也好、周俊偉也好，全部都逃過。」

黃子佼忿忿不平表示：「我還記得我第一次去韓國印象很差，因為我就是被他們帶去的，當時大S跟光頭（具俊曄）在一起，在一個飯店嗑藥」「到韓國那次我也不快樂，我還記得在那個浴室光頭（具俊曄）很大隻，他可以把我抱進去任何的地方，我就不得不吃，我不快樂，他們當然不只這兩次」

黃子佼露禿頭直播爆料。(圖/黃子佼 臉書)

這番言論激起許多網友討論，紛紛挖出22年前《壹週刊》封面報導小S、范曉萱、阿雅、陳純甄等人，在北投別墅舉行「露天搖頭性愛派對」，當時拍到他們咬奶嘴、神情恍惚跳舞、打猴拳，小S當時和男友還在泳池邊親密擁抱、快樂踢水。當時週刊爆料她們吸毒而被提告，此事因此不了了之，如今又再度被黃子佼提起，引起網友熱議。

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