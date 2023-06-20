大學各科系系學會會要求新生繳交系費，但一名女大生表示，大學入學就要繳4年系費，且支出也不公開透明，大喊「繳系費跟騙錢有87％像！不要繳系費應該列為大學新生需知吧？」言論引發大學生認同，表示「真的不知道錢花去哪了，強烈建議不要繳。」

原PO近日於PTT女版指出，念大學除繳交學雜費外，系學會會要求新生繳交系費，且一次要繳4年，但在她的認知裡，系費多半花在無用處的地方，直呼「繳系費跟騙錢有87％像！不要繳系費應該列為大學新生需知吧？」

貼文引發不少大學生共鳴，「繳了根本不知道被花去哪」、「真的是啊！過來人強烈建議不要繳」、「沒繳＋1，後來聽其他同學說超後悔，因為繳了也不知道用在哪」、「真的超後悔都給系學會自肥」、「繳了4000元，除了露營外，4年都在搞大地遊戲」、「想當年我笨笨繳完，發現系辦根本沒在幹嘛，然後就去退費了，有退成」。

但也有人緩頰或分享其他經驗，「還是有認真辦活動的系學會啦，用不著一竿子打翻」、「還好吧！系上都會開預算會議跟支出報告啊」、「我們系活動很多，而且謝師宴也會費幫出，我覺得滿值得的」。