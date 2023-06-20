知名主持人黃子佼昨（19）日上傳3段自拍影片，認了性騷過往，更加碼毀滅式爆料13名藝人黑料，未料卻情緒不穩輕生送醫，對此，作家吳若權發文隔空喊話：「你已經主動讓大家看到你的軟弱；接下來，試著認了過往為了別人再勇敢一次」。

吳若權表示感受到黃子佼的孤單無助，對於他「毀滅式拖眾人下水」，不免感受到失去理智的行為背後，藏著多大恐懼與不安？甚至是委屈與悔恨？他分析或許是不堪提起的往事，被受害者揭穿導致人設翻車，讓自認為「更生人」的自己，多年來改過向善洗白的努力，瞬間化為烏有，再度陷入無望深淵，才會採取極端方式來玉石俱焚，畢竟未來要面對社會輿論的指控，無疑是一生要背負的羞辱。

吳若權指出黃子佼如今擁有幸福的家庭與妻女，原以為能用這份愛填補內心空洞，並且重生出新的勇氣，未料卻再度跌進萬丈深淵，對此，他強調「沒有人是聖人」，因此當與他人不能真心以待時，都會想築起高牆掩飾內心軟弱，接著向他暖心喊話：「你已經主動讓大家看到你的軟弱；接下來，試著為了別人(曾經的受害者、你的家人與女兒)再勇敢一次」。

黃子佼酒後情緒失控受傷後，第一時間被送往台北長庚，根據《TVBS新聞網》報導，孟耿如經紀人透露他的病況，指出黃子佼「在加護病房有短暫清醒，但仍無法言語及表達。但目前已經沒有生命之虞，謝謝大家關心」。

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