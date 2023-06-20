根據推估，台灣至少有600萬人有脂肪肝，針對患者可以吃什麼東西來改善、逆轉脂肪肝，醫師表示，吃什麼都好，「少吃」就好，因最新研究發現，脂肪肝主要是每日攝取熱量超額所導致的疾病，但與熱量攝取來源，即是否來自油脂、蛋白質、碳水化合物並沒有關係。

腸胃科醫師賴佳業在其臉書表示，腹部超音波發現有脂肪肝的比例非常高，有中度脂肪肝以上的患者，通常會建議抽血，以檢查肝功能，並了解患者有無高血壓、高血脂、糖尿病(三高)等共病症。患者最常詢問的問題為如何透過飲食改善脂肪肝要。

他表示，最新於本月(6月)發表在「臨床胃腸與肝病學」的統合研究分析指出，有脂肪肝的人每天攝取的總熱量顯著高於健康的人；攝取熱量的個別來源，例如蛋白質、油脂、碳水化合物等，則與脂肪肝沒有關係，亦即熱量攝取的來源並不是重點，重點是熱量太大了、也就是，吃太多了。

他表示，這個發現證實了治療脂肪肝最重要方式就是減重，減重最重要的目標是創造熱量赤字，也就是只要吃進去的熱量少於每天身體所需要的熱量就好。

此外，他提到，該研究指出，針對含糖食物的攝取會否影響脂肪肝，此部分還無法確立(因為相關醫學研究較少)。不過，先前的幾篇小型醫學研究都有發現，青少年與兒童減少含糖食物的攝取，在體重不變的情況下，脂肪肝也會改善。因次對於未成年的脂肪肝患者，可以先從減少含糖食物的攝取。