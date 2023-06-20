藝人黃子佼被爆曾對少女性騷擾、拍裸照，他昨在臉書發影片道歉，並揭露童年不堪回憶，自爆10歲時曾目睹媽媽外遇，導致他「有點變態」；對此，精神科醫師指出，孩童3歲就會對「性」產生好奇，家長的舉止會讓小孩潛移默化，若有不當影響，最嚴重可能導致孩子長大成為「性犯罪者」。

黃子佼透露，10歲那年曾目睹媽媽跟男友約會，「有個開計程車的男人，我印象最深刻的一次傷痛，他們帶我出去玩，在飯店他們就在旁邊上床，可想而知那對我來說有多麼震驚。」

黃子佼坦言自己國中時期「有點變態」，跟男同學有親密互動，一度懷疑自己性向，也曾偷看老師的裙底風光。他說自己性慾旺盛，因哈日而接觸日本AV作品，「裡面就真的有滿多變態的東西，我就開始試圖也想學習那些變態的內容。」

根據《ETtoday新聞雲》報導，精神科醫師楊聰財表示，3歲是一個人心性發展史的時期，對「性」會特別好奇，尤其是性特徵，這時候家長的言行舉止可能會讓小孩潛移默化，影響小孩的心性發展。

楊聰財提醒，若孩童小時候受到偏差的性觀念且未被導正，最嚴重恐會犯下強制罪，成為性犯罪者。他也提醒家長多觀察孩子對性訊息的狀態，如不當觀察A片、過度沈迷，或言行舉止中對「發生性關係」很有興趣，就是身心發展有障礙，需及早就醫評估治療。

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