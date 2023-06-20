包養文化充滿神秘色彩，條通媽媽桑席耶娜分享，當職業小三沒有大家想得容易，除了外型，也必須具備一定程度的語言能力。另她也透露，其實很多女生被包養久了，可能「陰道通腦袋」，不少女生還是會暈船，忍不住對糖爹（Sugar Daddy）產生感情，這時候要即時調整自己的情緒，畢竟小四與小五的出現是必然的。

條通媽媽桑席耶娜在節目《新聞挖挖哇！》上分享，現在被包養的女生很多，不是只有從事八大行業的女生會被包養，畢竟現在市面上都有專屬的包養網站，甚至有不少人會在社群網站上直接求包養。

節目主持人好奇詢問「包養的行情價」，席耶娜表示，每個人要的金額都不太一樣，並以自身為例分享，過去她曾經在夜店認識了一位澳洲男子，對方包養她2個月，每周工作5天，24小時隨侍在側，陪對方吃飯喝酒，每個月收入超過10萬。

席耶娜指出，其實很多家庭主婦也都像是被老公包養，因為每天隨侍在側幫忙處理很多問題，然後跟老公拿零用錢，與被包養真的就只是名目不同而已，因為到最後也可能離婚不要做了。

席耶娜透露，她還曾被一位日本人包養過，當初她很努力存錢想開店，而她與日本人正式交往1個月左右，對方豪氣拿出300萬日圓，以當初的匯率來算，約是台幣90幾萬來支持她開店，後來她就用了這筆錢開了第一間店。而這90幾萬台幣只是日本人給她的開店費用，除此之外，每次來台灣找她還會給約20萬日圓（台幣4.3萬）的包養費。

席耶娜表示，她個人被包養都是「獨佔模式」，不會同時接受多人包養，但她也曾聽過有女生同時被多人包養，且很有生意頭腦，她手上有3個同樣的名牌包，一個用得很舊、一個使用程度中等，一個很新，然後每次都會要求不同的Sugar Daddy送同款包，下秒就轉手賣出，然後拿出準備好的包包使用，若遇到很久沒見的Sugar Daddy，還會按照時間選舊一點的包，吸引對方買新包包給她。

席耶娜指出，成為職業小三沒有那麼容易，除了外型條件，還必須具備相對應的語言能力，像是她從被澳洲人與日本人包養，她的英、日文能力都都是可以與對方談戀愛溝通的程度。

席耶娜也提醒，被包養要注意不暈船，因為很有可能會有小四或小五的出現，但「陰道通腦袋」，很多女生被包養久了還是會愛上Sugar Daddy，因此還是會吃小四的醋，只有很少數的人是純粹拿錢辦事。只能說包養看感覺很重要，如果男方集所有缺點於一身，又胖又老又禿，即便開出的條件很優渥，可能也很難找到女生願意被包養。

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