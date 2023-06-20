國民黨總統參選人侯友宜昨(19)日晚上受邀出席台大政治系學會、亞太青年協會舉辦的「校園總統馬拉松」，精神科名醫沈政男認為，侯態度真誠坦率，內容有料，台風與表達也有明顯進步。沈正男說侯友宜應講講念警察大學、當警探的小故事來吸引年輕人支持，「警探的故事，不會輸給醫生啊！」

侯友宜昨除了拋出合理化房屋持有稅制、提升自我防衛能力、兼顧安全減碳穩定的能源供給，及恢復台海穩定與和平4大國政方針外，面對學生提問「若未來1個月民調無法拉抬，是否會婉拒國民黨徵召」時，則霸氣回「絕不放棄、打死不退」。對此，沈政男昨在臉書直言侯態度真誠坦率，內容比較有料，台風與表達也有明顯進步。他強調，侯友宜講到不放棄的精神，充分展現勇敢堅毅、為理想奮鬥的鐵漢形象，此人設可以好好發揮，並吸引年輕粉絲。

沈政男也提到，民眾黨總統參選人柯文哲在最新2024總統民調顯示，40歲以下族群的支持度輾壓民進黨總統參選人賴清德以及侯友宜，幾乎囊括半數年輕人支持，因柯長期經營年輕人。他並舉柯在嘉義女中演講的內容為例，認為這其實早已在各大校園講過非常多次，包括在台大當醫生的小故事與笑哏都是一講再講，越講越熟練，影片放到網路上讓更多年輕人看到，就能慢慢吸引粉絲。

「這必須有一個團隊保持跟年輕人的聯絡，才能知道時下年輕人都看些什麼」。沈政男認為，柯文哲即使從政以後，也一直講醫學生時代、當醫生的小故事，為什麼侯友宜不講一下念警察大學、當警探的小故事？警探的故事，不會輸給醫生。侯友宜也可以讓女兒出來露臉，讓大家看看父女互動吸引年輕人關注。

沈政男說侯友宜講出包括房價等年輕人關心的國政大計，聽起來確實可以掌握這些議題的內涵，且掌握的程度絕對不下於柯文哲，但要用有哏又有點人文思維這種可以吸引年輕人的方式講出來。沈政男坦言講笑哏短時間內不容易精通，但多講就會進步，且把嚴肅議題用輕鬆態度來面對，較有開玩笑的空間與靈感。年輕人喜歡真誠不做作，又能跟他們打成一片的人，「以侯友宜的基本架勢絕對沒有問題，而且在這方面比賴清德更有優勢」。