新竹一名43歲毒品通緝犯3年前開車上國道遭攔檢，企圖拒檢逃逸時遭員警壓制在車內，趁亂用手機打電話給女友，後來男子被拉到車外上銬，員警在車內搜索時，女友開車到現場，男子竟突衝向女友的車上順利逃逸，2人事後遭逮依脫逃罪、便利脫逃罪各處4月、5月徒刑，2員警也因疏失遭判拘役20日。

李男因毒品案件遭判刑6月，未到案執行遭發布通緝，109年11月7日早上在國道開車時，行經國三茄冬交流道北上匝道時，遭第六公路警局2名員警攔檢，當下被警方發現全身緊張發抖，隨即在車輛空檔時踩踏油門、企圖拒檢逃逸，2名員警見狀馬上壓制，李男趁一手被上銬時打電話給詹姓女友。

2名員警從駕駛座入內壓制李男，將李男側身壓制在副駕駛座，並確認通緝犯身分後完成逮捕，將李男拉出車外後，一名員警在車內搜索，另名警在旁戒護，這時詹女已開車趕到現場，李男趁2名員警形勢鬆懈時，翻身跑向女友車內脫逃成功，還順利將手銬解開，2名員警嘗試跑步追捕，仍讓對方脫逃。

李男因犯脫逃罪，處有期徒刑4月，詹女犯便利脫逃罪，處有期徒刑5月，均可易科罰金；2名員警也因過失致職務上依法逮捕之人脫逃，均處拘役20日、緩刑2年。

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