高雄3名「豬隊友」，聽聞在中鋼通運上班的友人遭到公司五位高層不公平待遇，竟氣得要為替友人出頭，於是前往酒店喝酒後，商討寄送5顆發臭的「豬頭」給董事長等5位高階幹部，事後中鋼通運5名主管收到發臭的豬頭，嚇得驚訝莫名，立刻前往警局報案並提告求償每人要賠100萬，高雄地方法院依偽造私文書罪判3人2至4月徒刑，判賠48萬5000元。

根據判決書，王姓男子因認為黃姓友人在中鋼運通公司工作時，遭受公司管理階層人員不公平對待，竟與被告曹男、曾男等人，在酒店內商討要分別寄送內含易發臭之血腥豬頭包裹給5名中鋼通運高層。由曹男聯繫曾男，以3萬元代價負責至便利商店寄送包裹。

曹男受命後前往「高雄市屠宰場」購買豬頭5顆，分別以保麗龍盒盛裝經支解且易發臭之血腥豬頭，在宅急便寄貨單上偽造「陳XX」之署名於寄件人欄及地址，豬頭包裹5個交付曾男，同時先支付2萬2,500元分給曾男。

曾男隨即搭乘計程車前往某超商，將豬頭包裹共5個交付便利商店店員寄送。5名中鋼通運高層接著陸續收到血腥豬頭，嚇得連忙報警，並聯合提告要賠償每人100萬元

法官審理後，因曹男等三人承認犯行，依偽造私文書罪，判3人2月至4月有期徒刑，均得易科罰金。並判決曹等3人負連帶給付責任，賠償每位受害者金額10萬、9萬5000元不等，合計共賠償48萬5000元，可上訴。

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