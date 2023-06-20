美國男足隊勇奪2023年CONCACAF聯賽冠軍（中北美洲及加勒比海國家聯賽），他們在決賽以2比0戰勝加拿大，在準決賽3比0踢贏墨西哥。2026年世足賽將由美國、加拿大、墨西哥3地聯合舉辦，不過美墨之戰出現墨西哥球迷以恐同字眼侮辱美國球員，墨西哥足協警告過這種行為可能導致他們失去世足主辦機會。

墨西哥球迷過去已經害墨國足協累積了65萬美元罰款，2021年對戰牙買加的比賽還直接禁止觀眾入場。最近一位受害者是美國門將騰納（Matt Turner），騰納在球賽末段開球時遭到墨西哥球迷大喊「puto」，意思是男妓，但在墨國西語被當成侮辱男同性戀的字眼（意近於美國人的faggot）。

準決賽地點在美國內華達州的忠實體育場，一些沒品的墨西哥球迷還用雷射筆照射美國球員，裁判忍無可忍提前宣布比賽結束。

美國足協、墨西哥足協、CONCACAF以及騰納本人都在賽後譴責墨西哥球迷的行為，騰納並不是同性戀，但這個語詞本來就是拿來罵人而無關對方的性向，墨西哥球迷先前也對其他國家的門將報以相同噓聲。墨西哥足協在自國主場使用新的售票登記系統，用以揪出那些種族和性向歧視的觀眾。墨西哥最終在季軍戰踢贏巴拿馬。