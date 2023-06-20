新竹一名三寶爸透過網路遊戲結識小三，竟一頭栽進婚外情，不僅多次相約小三赴旅館開房間，更頻繁互傳「...再累都陪你...我愛你...給到你不想要...我要你帶領我高潮...」等性暗示訊息及私密不雅照片，讓擔任工程師的正宮身心靈崩潰，怒向小三提告求償百萬，法官判賠30萬。

據判決書指出，正宮主張與丈夫婚後，育有3名未成年子女，婚姻關係現仍存續中。丈夫疑透過網路遊戲結識小三，兩人結識之初，小三即知悉丈夫為已婚之人，竟仍與其發展逾越普通朋友社交之男女關係，例如：頻繁通話、如情侶般親暱對話、傳送性暗示訊息及私密不雅照片等，更多次與丈夫外出約會、同赴汽車旅館過夜，更曾發生性關係，小三不但與丈夫有生理上肉體關係，更發展出心理上愛戀情愫，致使她承受精神上極大痛苦，而須尋求心理師之諮商協助，並經醫師診斷為伴有憂鬱情緒之適應疾患，因此向小三提告求償精神慰撫金100萬元。

法庭審理時，小三辯稱確實有與人夫交往，但當時不知道對方已婚，知道後就沒有再聯絡；沒有跟人夫一起過夜，是對方幫她訂房，2人也沒有發生過性行為，且正宮請求賠償之金額太高，她沒有工作，無法賠償。

法官勘驗2人對話紀錄，發現人夫曾表明：「...我是三寶爸...弟弟還沒睡，他今天跟我睡...小孩還在用東西...」等語，足認小三知悉對方已婚。

而人夫也曾表示：「...也不是我們發生關係後對你不理不睬，甚至你可能懷孕我更沒有逃避...」，內容已明確提及2人曾發生性行為；再者，2人間頻繁對話與通話，且對話中更有：「...再累都陪你...我愛你...給到你不想要...我要你帶領我高潮...」等性暗示內容，人夫並存有小三私密照片，均足以證明2人確有逾越一般異性朋友交往之通常範圍，小三行為已侵害正宮配偶權，法官判賠30萬元。