知情人士表示，柏林當局已經與英特爾就價值近100億歐元的補貼達成協議，金額超出最初為英特爾在該東部城市建造兩座先進晶片廠所提出的68億歐元補貼。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）對德國政府和馬德堡所在的薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）表達感謝之意，稱這項投資案實現德國和歐盟打造充滿活力、永續及尖端半導體產業的願景。

最初英特爾為馬德堡規畫的投資額為170億歐元，現在這個計畫擴大了近一倍。德國副總理兼經濟部長Robert Habeck表示：「這表明德國是一個極具吸引力的地方」。

在基辛格領軍下，英特爾在全球三大洲都砸下巨資建廠，力圖恢復其在晶片製造方面的主導地位、強化在面對超微（AMD）、輝達和三星的競爭力。

英特爾表示，在馬德堡的第一座工廠預計將在歐盟執委會批准補貼方案後的4到5年內投入營運。這階段將創造約7,000個營造方面的工作機會、約3,000個在英特爾的高科技職位，以及為整個產業創造數萬個工作。

蕭茲在簽約後表示：「今天的協議是德國作為高科技生產據點重要的一步，對德國的韌性亦然。透過這項投資，我們將在技術方面趕上世界頂尖，並拓展我們在生態系統開發和微晶片生產方面的能力」。

此為英特爾在4天內的第三件大規模投資案。該美國晶片公司上周五宣布將投資46億美元在波蘭建造晶片廠。以色列周日宣布英特爾將斥資250億美元在當地蓋新廠。

據麥肯錫調查，到2030年，全球半導體製造業可望成為一個「兆元」（美元）產業，市場規模從2021年的6000億美元擴大近1倍。

美國和歐洲都試圖透過國家補貼和有利的法案吸引產業巨頭投資。為了避免淪為全球競逐投資的邊緣人並強化自家供應鏈的韌性、減少對台灣和南韓晶片的依賴，德國也火力全開，砸下鉅額補貼爭取科技公司到當地投資設廠。

柏林當局也正在與台積電和瑞典電動車電池製造商Northvolt就在德國設立產線進行協商。除了之外，德國政府已經說服特斯拉在當地建造其歐洲的第一座超級工廠。