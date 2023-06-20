小編今（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。政府打炒房列車再度動起來。財政部高層指出，針對健全房地市場，財政部將持續推動房屋稅制合理化，除了已上路的房地合一稅，未來三大措施包括力促各地政府實施囤房稅、強化對多屋者查稅，還有推動房屋稅修法。

為防杜所有權人藉由將房屋分割為小坪數來規避房屋稅負，財政部表示，已擬具房屋稅條例修正案，希望將住家房屋現值10萬元以下免徵房屋稅的規定，排除非自然人適用，自然人持有則以全國三戶為限，將持續推動修法。

【1】財部打炒房 稅改3箭齊發

財政部2022年起推動持五戶以上房屋者的個人房屋租賃所得專案查核，期限至今年底。其中應查總件數7,603件，截至3月底已查核4,166件，補徵件數2,172件、補徵稅額9,857萬元。據悉，後續財政部不排除再擴大查核對象。相關官員說明，依內政部統計，全台持有四戶以上房屋的自然人約9.5萬戶，如果配合大數據和人工智慧（AI），例如導入戶政系統和內政部租金補貼專案來交互比對，可望更精準提升查核效率。

【2】超車三星 傳台積試產蘋果、輝達2奈米單

Patently Apple網站報導，今年1月台積電宣布2nm晶片製程研發進度超乎預期後，後續發展順利，即將為蘋果及輝達電子（NVIDIA）測試生產2nm晶片，可望在這場晶片大戰中超越之前率先量產3nm晶片的三星電子。

【3】巴黎航展開幕 11檔軍工航太股高飛

兩年一度、全球最大巴黎航展19日正式登場，由龍頭廠漢翔（2634）、長榮航太（2645）領軍，率台灣航太產業大打團體戰搶占商機，漢翔、事欣科（4916）、邑錡（7402）、寶一（8222）19日皆攻堅漲停。

【4】各國購屋款補貼 台灣超摳 這國最大方

高房價是全世界各個國家共同面臨的難題，為減輕購屋者負擔，內政部最近推出房貸利息補貼，每戶上限3萬元，目前申請家戶數已飆破47萬戶。不過，根據專業研究機構彙整各國政策發現，全球先進國家針對買第1戶的首購族，紛紛祭出購屋款補貼方案，其中以英國最大方，最高可以打5折；另外美國加州直接送上2成購屋款、等於直接補助頭期款；反觀台灣，政府對首購族購屋款補貼金額為O、最為小氣，看不到先進國家的車尾燈。

【5】資金挺 舊金山躍世界AI之都

舊金山長期以來是創新和顛覆式技術的中心，已成為開創性新創公司與新技術的代名詞。包括OpenAI在內等全球頂尖人工智慧（AI）公司皆以舊金山為據點，舊金山逐漸被視為世界AI之都。