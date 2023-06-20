近日台灣Me too運動如火如荼的進行，一路從政治圈、媒體圈延燒至演藝圈，其中知名藝人宥勝、主持人黃子佼被連環爆出過去性騷多名女性，引起社會撻伐。對此，即將從娛樂圈轉戰政治圈的于美人回應Me too事件，感慨表示：「我希望Me too總有一天有盡頭！」

于美人在臉書對近期的Me too運動表示感想，「有人問Me too有盡頭嗎？其實Me too看不到盡頭，因為Me too是飄蕩在黑夜大海中孤舟的燈塔，也許妳（你）覺得燈塔在光亮處而你在黑暗處，但燈塔可是用盡全力向你投射，讓妳（你）看見燈光掃過之處，是滿滿的孤舟，所以妳（你）不孤單。」

」

同時，于美人也向受害者喊話你們並不孤單，也積極表示：「Me too不是為讓人絕望而存在的，是為了帶給人希望的，讓願意挺身而出的人被看見，並給看見的人勇氣。「因為你的勇氣，阻止更多的無辜者被邪惡所捕獲，讓所有的苦難都有了意義！我希望Me too總有一天有盡頭！」

貼文曝光後，短短幾個小時就吸引超過1.5萬人按讚，網友也紛紛在下方留言，表示：「心疼受害者的遭遇，內心的黑暗面真的很難用言語表達，也不是我們局外人可以理解，謝謝她們勇敢站出來，譴責這樣的行為！！」、「找到面對的勇氣繼續走下去」、「Me Too，表示台灣社會再度進化，以前不敢說的，現在願意大聲說出，自己被冒犯了，讓大家知道加害者是誰，希望受害者可以接棒的說出口，謝謝。」、「唯有當這些潛在加害者知道這些行為屬於零容忍，而願意警惕自己煞車的那天才算盡頭」

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