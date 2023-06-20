知名主持人黃子佼陷性騷擾風波，昨開直播認了曾強吻17歲少女還拍裸照，隨後黃子佼傳出情緒失控受傷被送到台北長庚醫院，晚間又轉至林口長庚。根據《三立新聞網》報導，黃轉院有2個原因，除了不希望在台北被打擾外，也考量林口長庚的飲食配套較完善。

黃子佼昨（19日）遭女網友爆料曾對其性騷擾，使得形象大受打擊，隨後在臉書開直播認錯道歉，承認自己過去的行為有失妥當，緊接著竟然大爆演藝圈醜聞，對多位藝人進行毀滅性攻擊，而他昨天本來應要出席一場活動，也無故缺席，讓主辦方一時找不到人。

黃直播後沒多久就傳出情緒失控受傷，老婆孟耿如發現後緊急將其送醫，原本第一時間送往台北長庚醫院，後有消息指出，昨天晚間他已轉送到林口長庚繼續接受治療。

根據《三立新聞網》報導，不具名的醫護人員爆料，轉院的原因是因為不希望被打擾，加上林口長庚的飲食配套措施較完善。目前傷勢已無大礙，也已請身心科醫生一起會診。

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