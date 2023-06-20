主持人黃子佼昨（19）日遭指控強吻少女拍裸照，而黃子佼透過影片坦承性騷並道歉，更同時爆出13藝人的黑料直言「我不管，我就是要說出來，我管你們去死！」對此，資深媒體人陳文茜談遭波及的藝人嘆「原來人性走向絕境求生時，可以如此無底線」。

陳文茜今（20）日凌晨以《一個人的滅頂》為題於臉書發文表示，演藝事業就像天堂和地獄的組合，今天可以是萬人迷、收入數千萬，但隔天卻也可能會落至黑洞、成為死亡之星，她認為，黃子佼不想接受這樣的命運，也不甘心自己獨自落水滅頂，於是提及自己年輕時曾辜負的舊情人小S和朋友阿雅。

接著，陳文茜提到，黃子佼曾辜負小S，所以應該對女方存有歉疚，但現在因為自身的過錯而垮了「扯了一缸子的人；但怎麼可以扯上你自己曾經辜負的人？」

此外，她對於黃子佼爆料阿雅一事，也重提當年爆料事件始末，由於阿雅是因「剉冰進行曲」走紅以健康形象聞名，不過卻被當年週刊根據一些照片稱吸毒，導致阿雅所有廣告節目全停「當時因為支持者不同，阿雅剉冰舞蹈歌曲的對象是小朋友，小S相對比較沒有受影響，而大S當時根本沒有在現場」陳文茜透露，阿雅甚至差點得了憂鬱症，最後是透過舞台劇與習藏傳佛教等方式療傷和提升自己。

她也坦言，打官司期間阿雅在台灣電視完全沒有發展空間，最後因有別於一般演藝人員特殊的氣質，才去了大陸發展「我覺得阿雅曾經是一個無良媒體現象的受害者」最後，陳文茜寫道：「我以為大家會反省，結果是一個崩潰的老舊識，在挽救不了自己時，無比自私又毫無情義地胡言亂語」她說黃子佼不是鐵達尼號的紳士，而是要大家一起沉沒「這是什麼樣的人格狀態？」。

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