另外，全球經濟環境尚未明朗，地緣政治動盪、經濟放緩、通膨升溫，皆可能抵銷成長動能，將密切關注國際貿易壁壘及經濟環境變化帶來的影響。

星宇6月起洛杉磯每天飛一班，並由A350執飛新加坡航線，8月15日開航菲律賓克拉克，9月新增日本熊本定期航線，第四季開航舊金山航點；另為滿足市場需求，星宇與多家旅行業者合作，推出日本德島、熊本及美國關島旅遊包機，包機獲利又優於定期航班。

截至目前，星宇共開闢17條航線，除了跨足美國長程航線市場，同時積極新闢亞洲旅遊航點，透過擴展亞洲區域航網，爭取洲際轉運及高收益的商務市場，也為開闢美國第二航點舊金山預作準備。

星宇第四季預計有一架A350-900交付，屆時機隊規模將達21架，分別為13架A321neo窄體客機、4架A330-900neo、4架A350-900廣體客機，短、中、長程三種機型到位將可大幅增加航機運能及派遣彈性。