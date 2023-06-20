演藝圈「#MeToo」風波持續蔓延，黃子佼19日遭爆料10多年前曾強吻及誘騙17歲少女拍攝裸照。對此，黃子佼也透過影片坦承性騷並道歉，更同時爆出一連串毀滅式的演藝圈醜聞，震驚外界，而他隨後傳出情緒失控自殘送醫，目前生命跡象穩定，住院治療中。對此，「巴毛律師」陳宇安分析，根據《兒童及少年性剝削防制條例》第36條規定，拍攝未成年人裸照可能面臨1年以上7年以下有期徒刑，若是過程中使用違反本人意願的手段，刑期將從7年起跳，不過，黃子佼的行為發生在2015年立法以前，所以不會受到該法處罰，「他只要好好道歉，其實我覺得有機會安全下莊」。

巴毛律師在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，黃子佼大概是這一波塌房塌得最厲害的藝人，拍攝未成年人裸照真的是很嚴重的事情，依據《兒童及少年性剝削防制條例》第36條規定，「拍攝、製造兒童或少年之性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金」，這還是在當事人自願的情況下。

若是以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願的方法，「使兒童或少年被拍攝、自行拍攝、製造性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金」，如果營利的話，還要加重其刑至二分之一。

不過，律師巴毛也提到，《兒童及少年性剝削防制條例》是在2015年立法的，黃子佼的行為應該是發生在2015年之前，所以並不會受到該法處罰，「而且我覺得依照台灣人的個性，他只要好好道歉，其實我覺得有機會安全下莊」。

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