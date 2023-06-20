近日性騷案連環爆，從政壇燒到演藝圈，連形象良好的主持人黃子佼也淪陷，台灣首席吠陀占星師李靜唯查看黃子佼的塔羅密碼，今年正好走「死神」，並透露越接近7月會有越多出乎意料的「大咖」相繼落馬，尤其關乎男人與女人之間的情感與墮落，「會讓吃瓜民眾感覺眼花撩亂，目不暇給。」

李靜唯在臉書發文指出，昨天黃子佼的新聞在娛樂圈拋下一顆震撼彈，並牽連到好幾位演藝圈的大咖，她說目前「金火合相在巨蟹」、「太陽在雙子」，越接近7月會有越多出乎意料的「大咖」相繼落馬，尤其關乎男人與女人之間的情感與墮落，直言那些「年長有權」、「心裡住著惡魔」的男性將會特別惶惶不安。

李靜唯快速看了黃子佼的塔羅密碼，直呼「今年竟然走『死神』，不禁讓我莞爾。」她解釋，「死神」是一種長期累積的弊端與行為模式最後公諸於世；此外「死神」對應天蠍座，導致他有強烈的報復心態。

李靜唯提到，明年即將要走的20年「離火」卦將帶旺中年女性，也意味著許多曾在年輕時受過創傷的女人終將勇敢站出來，誠實面對自己的身體和靈魂。

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