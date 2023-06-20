可以忍受的通勤時間有多長？有網友好不容易進入夢想的產業，不論薪資、工作內容都很滿意，最大缺點就是通勤時間要耗費兩個小時以上，讓她糾結到底該不該就此放棄？

不忍放棄夢幻工作 每日通勤2小時「太累了」

有網友在Dcard上發文提到，在完全沒相關經驗的狀態下，好不容易進入到夢想產業，主管很喜歡、也很看重自己，前輩認真教學、薪水也如預期。但最大的缺點就是需要搭客運上下班，一天的通勤時間包含走30至35分鐘的路就需要2小時。

原PO表示，整體來說很喜歡工作相關內容，只是通勤真的太累了，同樣的工作性質在家裡附近也有很多選擇的，騎車就可以到，薪水大概會少兩千到五千元，所以很糾結是否該趕快離職讓公司可以找新的人？

問題拋出後，網友紛紛提出建議，「通勤問題建議租間小套房」、「建議租屋，你通勤的時間成本和交通費，不如租一間套房」、「如果真的很愛這份工作我會選擇在公司附近租屋，不然就是換離家近的工作」、「如果真的很喜歡那間公司，我會考慮先租屋，通勤時間也是時間成本，身體長期也會疲乏」。

此外，該篇貼文也引發不少通勤族共鳴，「我通勤三小….」「桃園通勤台北內湖來回四小時通到很厭世」、「我遇過最扯的是同事住桃園每天騎機車搭高鐵到台北換捷運，她持續了一年後離職了」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「通勤時間」近一年熱門關鍵字，可以看到上班或上課通勤的民眾主要都在討論通勤方式和時間的關係：像是騎機車、開車、台鐵、捷運等，部分民眾也相當注意通勤的優惠定期票、月票。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年06月19日至2023年06月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『通勤時間』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。