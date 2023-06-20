這些元素沒搭好瞬間老10歲！

每個人對於穿搭、時尚都有自己的一套想法，大家喜歡的風格也各不相同，除了個人喜好外，也會隨著每季的流行而有所不同。不過在種種穿搭元素中，有些單品卻被公認「超老氣」，常常穿出「阿公感」或是「嬸味」。

其實這些「老氣單品」只要搭配得宜，還是能夠穿得時髦好看，只不過大部分的人往往都容易不小心穿出老態，因為它們真的超難駕馭！《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路上討論度最高的10大「老氣穿搭元素」，你也中了嗎？一起來看看吧！

NO. 10 格紋

「格紋」其實可以說是經典不敗的穿搭元素，像是精品品牌Burberry、Louis Vuitton都有不少格紋單品，不過「經典」和「老氣」往往只有一線之隔，在秋冬季常常可以看到的格紋元素，若是搭配不好就容易顯老。

像是暗色系或是毛呢材質的格紋，就被許多網友們認為超級老氣，還有不少人直言看起來就像「阿公阿嬤在穿的」，小格的格紋也在顯老的危險邊緣，「越小格越老」、「材質軟趴趴的話很像老人穿的」、「是阿嬤褲同款沒錯」、「認真買的格紋褲被說很老，相當崩潰」。

NO. 9 絲巾

輕飄飄的絲巾絕對是超難駕馭的穿搭單品之一，常常一不不小心就散發出滿滿的年代感，尤其是顏色和紋飾特別花俏的絲巾，搭配上去之後整個人感覺瞬間老10歲，就選擇花色比較素雅的絲巾，圍法沒有特別花心思調整過的或就容易顯得老氣。

有不少人甚至還覺得絲巾是「大媽必備」，只要看到絲巾就馬上聯想到一些復古KTV伴唱帶中阿姨揮舞著絲巾在海邊奔跑、散步的畫面，「絲巾平時覺得很難搭」、「戴在頭上很像開喜烏龍茶廣告的婆婆」、「中國大媽很愛用絲巾拍照」。

NO. 8 透膚薄紗

透膚薄紗經常出現在洋裝、禮服、睡衣或貼身衣物上，雖然乍看之下是非常性感的穿搭元素，不過若是搭配的比例沒有抓好，很容易給人俗氣、廉價、老氣的感覺，有不少人就指出「薄紗睡衣」、「薄紗長裙」很像「阿姨在穿的」。

許多人認為「薄紗」這個元素在整體服裝上佔的比例不能太過，要恰到好處才能顯現出若隱若現的性感，太多的話真的很容易顯得老氣，給人一種阿姨感，「薄紗很容易顯得成熟」、「跟蕾絲搭配起來更顯老」、「真的很難駕馭」。

NO. 7 珍珠飾品

珍珠本身就給人一種優雅、成熟的古典感，因此「珍珠項鍊」在穿搭上一不小心就容易顯老，尤其是「一整串都是珍珠」的項鍊，往往給人「阿姨」甚至是「阿嬤」的感覺。除了珍珠項鍊外，像是耳環或胸針這類的飾品，沒搭配好的話往往就會從「典雅」變成「老氣」。其實在珍珠飾品的搭配上，「數量」跟「大小」是非常重要的元素，會出現「阿姨感」常常都是因為比例沒有拿捏好，像是太多顆珍珠或是珍珠太大顆等等，「小顆珍珠比較不會顯老」、「我覺得珍珠很俗氣，有上個世紀的感覺」。

NO. 6 動物紋路

像是豹紋、斑馬紋這類大膽的紋路，不只風格強烈、超級難駕馭，若沒有一定的時尚穿搭品味，一穿上身絕對立刻顯老！這類的動物紋路也常被大家票選為「最難以理解的穿搭」之一。

在當中豹紋尤其被網友認為超級「俗」，雖然很多時尚品牌都有豹紋單品，不過在一般人眼中，豹紋還是很容易就淪為老氣的代表，「豹紋真的很俗氣」、「覺得豹紋光是不扣分就已經很難了，根本不可能是加分項目」、「俗豔的阿姨才穿」、「像歐巴桑」、「感覺很老氣」、「動物紋都不喜歡」、「菜市場阿姨」。

NO. 5 刺繡

近年來有許多日系、文青服飾喜歡加入「刺繡」元素，不少人都覺得很有質感，不過其實刺繡也是一個一不小心就會顯老的穿搭陷阱，在衣服上的整體比例過多或是配色太豔麗的話，也會很容易給人老氣的感覺。

雖然刺繡有一派擁護者，但太過大面積或是太過花俏的刺繡，整體穿衣風格又沒有好好搭配的話，看起來就會很顯老，「刺繡風感覺在臺灣不會紅很久，畢竟臺灣人普遍認為刺耀是老一輩的東西」、「好像阿婆穿的」、「我阿嬤也有一件刺繡外套」。

NO. 4 汗衫／吊嘎

很多男生都喜歡穿的汗衫、吊嘎，在許多人眼中也是老氣的象徵，尤其是「白色吊嘎」，被不少網友認為根本就是「阿公的衣服」，雖然也有人可以將吊嘎穿得好看時尚，不過普遍看來，穿吊嘎的人十之八九都會被說老氣。

很多人覺得，汗衫、吊嘎本身就是超顯老單品，除非臉長得特別好看或是身材特別好，不然穿上後一定秒變阿公或阿伯，「公園阿伯牌原味泛黃透明吊嘎」、「穿這樣超像阿伯」、「很多阿伯都穿白吊嘎」、「感覺大家想到吊嘎腦代浮現的都是阿公」。

NO. 3 蕾絲

雖然蕾絲在許多人很中是夢幻、優雅的象徵，不過這也是一個稍有不慎就會給人老氣感的穿搭元素，比例不對或是顏色、花紋沒有挑好的話，看起來不只顯老還超級俗氣，更有不少人覺得有蕾絲的衣服根本就是「阿嬤家的桌巾」。

蕾絲複雜的花樣容易顯得成熟，再加上許多早期的服飾和窗簾、桌巾等家飾也喜歡使用蕾絲元素，因此讓蕾絲變得更難駕馭，需要在花色和比例上小心挑選，「男朋友一直說看起來很老」、「看起來有點成熟」、「我都說這個是窗簾布，我媽超愛」。

NO. 2 碎花

碎花是被許多人認為超有「阿嬤感」的穿搭元素，像是碎花洋裝、碎花裙、碎花襯衫等等，雖然有不少女生超級喜歡，不過在很多男生眼中，碎花就等於老氣，這也是男女看法迥異的一項穿搭元素。

不過碎花的確也需要經過特別挑選和搭配，才能避免穿出阿嬤的感覺，某些碎花圖樣就連女生自己看起來也超級顯老，「身旁很多朋友覺得碎花裙顯老或俗氣不敢嘗試」、「被講像阿嬤」、「有些不適合的就像阿嬤裝」、「我男性朋友說很像阿嬤」、「我也覺得像老奶奶」、「我男友都說碎花是阿嬤的桌巾」。

NO. 1 POLO衫

POLO衫是不少「中老年人」喜歡穿的衣服，也因為大部分的受眾幾乎都是中老年男子，所以被許多人認為是「老人才穿」的單品。雖然也有人可以將POLO衫穿得好看時尚，不過由於POLO衫給人的傳統形象已經根深蒂固，導致大部分的人都認為「POLO衫 = 老氣」。

網友指出POLO衫幾乎都是中老年人在穿，還有人表示「把領子立起來」看起來更加顯老，「身材好穿了也變阿伯，超慘單品」、「超難駕馭，穿的都老人，怕」、「老男人的最愛」、「領子立起來真的很醜」、「大叔味都飄出來了」、「就是老氣跟醜」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年06月08日至2023年06月07日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『老氣穿搭』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統