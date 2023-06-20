美國國務卿布林肯結束兩天訪陸行程，不過此行他反覆提到恢復雙方軍事溝通管道的要求遭到拒絕。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨（19）日結束兩天訪問中國大陸行程，不過美國的最主要訴求遭到拒絕，他在記者會上表示，會談期間他「反覆」提到恢復美中軍事溝通管道，不過沒有進展，令兩岸專家葛來儀評論「令人失望且擔憂」。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，布林肯18、19日的中國行馬不停蹄，先後與大陸外長秦剛、中共中央外事委辦公室主任王毅、大陸國家主席習近平進行會談。

布林肯昨日會見習近平後表示，美中同意「穩定」日益惡化的美中關係，不過美聯社指出，他提出的「最大要求」遭到拒絕，也就是恢復兩國軍事溝通管道。

布林肯表示，儘管他「不斷」在會談中提及恢復雙方軍事溝通的必要性，但「沒有取得立即進展」，「現階段中國還未同意在這一點上推進，這是我們必須繼續努力的議題，恢復這些管道非常重要」。

針對布林肯一再要求恢復軍事溝通，大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤昨日指責華府對大陸國防部長李尚福的制裁是阻礙，「美方肯定注意到為什麼軍事交流有難度」，「美國必須先移除阻礙」。

美聯社指出，針對布林肯此行，華府並未設下太多期待，僅強調兩國建立、維持溝通管道的重要性，因此北京拒絕恢復軍事溝通是個「小問題」。

布林肯昨日也坦言：「進展相當困難，需要時間，需要不只一次的訪問。」

針對北京拒絕雙方恢復軍事溝通管道，「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）發布推文評論「令人失望且令人擔憂」，她寫道昨日習近平提到「大國競爭不符合時代潮流」，這段話讓她擔憂，因為一直以來拜登政府都在說服北京接受兩國競爭關係，並且認知到必須合作管控競爭，以防止競爭演變為衝突，如今北京拒絕恢復軍事溝通，顯然並不買單華府的框架，她反問這要如何穩定雙邊關係？

The readout of Xi Jinping's meeting with Blinken leaves me with one major concern: it is problematic that Xi said competition among major powers does not conform to the trend of the times. 1/3 — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) June 19, 2023

The fact that the Chinese declined to revive mil-mil channels is disappointing and worrisome. They apparently don’t buy into this framework at all. That begs the question, is it then possible to stabilize relations? 3/3 — Bonnie Glaser / 葛來儀 🇺🇦 (@BonnieGlaser) June 19, 2023

美軍與大陸解放軍近期兩度近距離接觸，一次是5月下旬，解放軍殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，華府痛批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。另一次發生在月初，美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」與加拿大護衛艦「蒙特婁號」共同穿越台灣海峽時，一艘解放軍軍艦朝鍾雲號加速行駛，迫使鍾雲號減速，雙方軍艦最近僅差137公尺，美方痛批陸艦進行「不安全海上互動」。