美國政府對大陸先進半導體產業設下嚴格出口管制措施，未經許可的美系廠商不得出口技術與產品至大陸，就連美籍人士都無法在大陸晶片業工作，此舉重重打擊大陸晶片業提升技術的實力，大陸方面雖打出「自給自足」目標與策略，但專家也坦言，晶片業需要增加開放與國際合作，才能克服制裁。

南華早報報導，清華大學微電子研究所所長、大陸半導體產業協會官員魏少軍再次就美國制裁的議題發表看法，他提到，「我們的目標是打破封鎖與牽制來實現自給自足，但自給自足不代表我們需要將自己與其他國家區隔開來。」

魏少軍認為，大陸可以促進全球半導體企業之間的合作並增加開放性，進而達到全球化目標，「如果過去20年半導體產業的特色是分工，那合作將是推動晶片業再次全球化的重要關鍵。」

魏少軍之所以會提到全球合作，主要原因在於，過去十年大陸晶片業快速發展，大部分都是受益於外企在當地的投資。此外，他也提到，龐大的市場依舊是大陸難以被取代的武器，晶片業應該要鎖定人工智慧與汽車晶片全力發展，才發掌握先機。