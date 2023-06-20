台北六福萬怡酒店館內「粵亮」廣式料理餐廳將於7月1日至9月30日推出「翻玩江湖川味」美食活動，端出6道四川麻辣美饌，單品售價250元起，其中使用嫩白與竹炭黑豆腐相間的「熊貓麻婆辣豆腐」，為知名卡通內的奇幻料理，讓黑、白豆腐交錯勾勒出熊貓顏色，非常討喜。「粵亮」餐廳也自即日起至9月30日推出「鴨香寶六品」套餐，集結了多項經典的烤鴨吃法，包含「片皮烤鴨附雜糧餅皮」、「芋香臘味鴨架煲」、「酒家螺肉鴨架湯」、「桂花冰梅醬鴨腿」、「蟹醬碧綠炒雙鮮」與「瑤柱鴨油炒時蔬」等菜式，全套六品約五人份，售價2,988元+10％。

台北六福萬怡酒店「粵亮」廣式料理餐廳7月1日起推出的「翻玩江湖川味」，將多款經典川菜融合粵式料理技法，創新詮釋。首推知名卡通劇情中的奇幻麻婆豆腐，本次主廚將卡通還原，推出「熊貓麻婆辣豆腐」，以黑豆漿加上墨魚汁、竹炭粉做出黑色豆腐，交錯白豆腐勾勒熊貓顏色，再搭配20種以上香料製成的獨家麻辣醬，淋上香辣油及麻香藤椒油，口味麻辣、汁濃味足。

「極牛血旺麻辣鍋」本次用料再升級，以18種中藥材煉製紅油麻辣湯，加入頂級鍋底料包含鴨血、牛肚、鴨胗、大腸等，麻、辣、鮮、香、燙五味俱全的「毛血旺」，搭配手工牛肉丸、港式大雲吞、墨魚滑與現涮無骨牛，滿滿一鍋超滿足。另外同樣用料豪華升級的「海鮮濃湯酸辣粉」，則以自製的香辣紅油醬搭配少許濃湯提升適口性，同時保留酸辣粉獨有的酸感與辣勁，除了吸附湯汁的粉條令人欲罷不能外，用料則升級為干貝、白蝦、蛤蜊等，讓湯頭更加鮮美。

其他三款限定菜，則以餐廳粵式精隨注入川菜靈魂，包含四川經典菜「胡同花膠酸菜魚」，主廚以粵亮招牌金華濃湯湯底與老酸菜和醃製泡椒，熬煮製成黏而不膩、酸麻兼具的湯頭，並嚴選肉質軟而扎實的黑魚切片，加入富含膠原蛋白的花膠，讓膠質融入湯中，使湯頭更具鮮美之味。「麻辣乾鍋脆皮竹絲雞」以粵亮招牌蒜香脆皮雞為原型，嚴選雲林在地小農烏骨雞，熱油淋脆斬件後，加入乾鍋時蔬藕片、四季豆、玉米筍等，慢慢火炒入味，口味麻辣鮮香。最後「川味雙鮮燒賣」則讓港式燒賣加入川味元素，一份同時可品嚐兩款不同風味的內餡，包含酸菜與泡椒提味的「酸辣」、與川味香料點味的「麻辣」。

搭配「翻玩江湖川味」限定料理，賓客可同步於餐廳享用柏克金期間限定「夏日5曲」啤酒，特別添加五種特選香型啤酒花，特殊的冷泡啤酒花工藝帶出百香果、柑橘、杏桃、甜瓜交織的清爽果香，尾韻還能感受到淡淡麥芽的香甜滋味，搭配香辣菜餚更是暢快過癮。

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