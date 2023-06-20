台灣#MeToo反性騷擾運動延燒演藝圈，多位男藝人中箭落馬，讓台灣演藝圈蒙塵，但就在此時，由歌手張清芳與藝術珠大師趙心綺(CINDY CHAO)攜手的「一五一十．讓愛聚首」慈善珠寶拍賣會，傳出了好消息，義賣會總共拍出近億元的好成績，所得將全數捐贈罹患罕見疾病的兒童。

這場由張清芳和趙心綺攜手發起的「一五一十．讓愛聚首」珠寶義賣會，由珠寶設計師Cindy Chao（趙心綺）創作22件珠寶捐出義賣，同步登場的攝影展由林炳存掌鏡，拍攝15位名人與子女的親子照，並邀請知名製作人陳鎮川擔任活動總監，上周五慈善晚宴上15組共22件珠寶悉數拍出，總成交價近億元。

張清芳在「一五一十．讓愛聚首」慈善拍賣晚宴上高歌。（CINDY CHAO提供）

慈善晚宴上匯集演藝圈、商界翹楚、珠寶藝術人士等共襄盛舉，總策劃張清芳與庾澄慶更在晚宴中獻聲高歌，並邀請久未露面的張艾嘉導演、綜藝女王張小燕擔任引言人，闡述這場疫後的慈善義舉猶如一場及時雨，為弱勢族群與貧病兒童帶來一線生機，感動現場所有嘉賓。

歌手張清芳、珠寶藝術家趙心綺盛裝出席「一五一十．讓愛聚首」慈善珠寶拍賣會。（CINDY CHAO提供）

義賣所得將由張清芳委託台北富邦銀行擔任受託人的「新全公益信託社會福利基金」代表捐贈，受贈單位包括台大兒童健康基金會、臺北榮民總醫院兒童重難罕中心、臺北醫學大學附設醫院顱顏基金，為兒童建構完善的醫療環境。