藝人黃子佼捲入演藝圈Metoo風波，他透過影片坦承錯誤並道歉，沒想到接著卻毀滅式爆出13名藝人的黑料，對此，網紅陳沂在YouTube開直播評論此事，提及大小S被黃子佼爆料吸毒一事，並點出關鍵一點怒轟：「呼攏觀眾」。

黃子佼抖出許多藝人黑料，其中包括提及大小S吸毒一事，兩人也紛紛發聲明駁斥此事，並指出「本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益」，對此，陳沂指出小S當年被週刊拍到和友人在陽明山豪宅舉辦「露天搖頭性愛派對」，不過小S為了捍衛自身清白，提告週刊「妨礙秘密罪」勝訴。

對此，陳沂指出當年小S勝訴是因為「妨礙秘密罪」，主要是那場私人派對是禁止外界拍攝，但無法藉此證明自身清白，接著提及大小S聲明時，先是指出黃子佼在影片中所指的「吸毒」，從未直接針對是陽明山的性愛派對，讓她怒斥姐妹倆的聲明根本是在「呼攏觀眾」，接著提醒大小S不要在聲明中用「第三人稱」稱呼自己，讓她忍不住笑虧：「綜藝節目上太多了嗎」，直指這是相當假掰的事。

陳沂指出聲明中提及：「本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益」，她指出沒有「保留法律追訴權」一事，認為這只是在恐嚇威脅別人而已，接著指出許多公眾人物出事，都強調要「保留法律追訴權」，但最後都沒去告，但也澄清對大小S沒有任何意見，單純只是對此聲明不以為然。

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