游淑慧、張斯綱欲邀柯文哲站台 李德維嗆：不是被提名就能為所欲為

國民黨立委參選人、市議員游淑慧與張斯綱日前稱，有意邀請民眾黨總統參選人柯文哲站台，昨（19）日遭藍委李德維砲轟，別只看重個人當選，讓游難過表示「想哭」，不過她隨後於深夜在臉書分享，收到了一筆支持者捐款，對方還以「真勇者也」等話勉勵，讓她直呼被鼓舞了。

針對游淑慧稱要找柯文哲站台，李德維昨痛批，不是提名了就能為所欲為，建議個別參選人先和台北市黨部好好聯絡，而非只看重自己個人當選與否的利益；游對此回應，李可能因為沒看完專訪，只看到轉載的片面之詞，就砲轟正在前方打仗的人，她感到難過、想哭。

「失落的夜晚 ，被懂我的支持者們所鼓舞了」，游淑慧昨深夜在臉書發文分享，收到了一筆30000元的捐款，捐款備註還標明，愛國愛黨，公理正義，知其不可為而為之，真勇者也，莫忘世上苦人多。

游淑慧提到，經歷了被酸、嘲諷、指責後，她告訴自己，笑罵由人，要堅定取勝，「但再怎麼自我催眠，都比不上看到懂我的人、說出我的心」。她並表示，現在景氣狀況不佳，大家都不好過，很感謝還是有很多人支持她，之後會繼續努力跑端午節相關行程。