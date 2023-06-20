文昌帝君是主宰讀書、考試和功名的神明，許多考生和家長在考前都會到文昌廟參拜，祈求文昌帝君的加持和祝福。這位神明被認為能夠帶來好運和保佑順利考取心儀的學校。

若你想前往參拜文昌帝君，別忘了注意正確的參拜步驟和禁忌。首先將准考證影本、考試用文具和供品放在供桌上，依序祭拜主神和相關神明。清楚告知你的姓名、考試名稱、准考證號碼和考場位置。燒完金紙後，可順時鐘繞火爐三圈以表真誠。廟方也提供各種點燈服務和祈願卡供選擇。不要忘了將准考證影本放在神桌上，並默默祈禱順利考取。若金榜題名，別忘了回廟還願，感謝文昌帝君保佑。

臺灣知名文具商推出神明保庇鉛筆組，祝福考生金榜題名。(圖/利百代提供)

此外，工欲善其事、必先利其器，為了讓考運更上一層樓，臺灣知名文具商特別推出「利百代CB-196神明保庇鉛筆組」，結合神明的加持和智慧，為你的考取之路增添力量，不僅是一種學習工具，更是將信仰和學習相結合的象徵。進考場時不妨帶上神明鉛筆，讓你在考試中迎接好運和佳績。祝福各位考生金榜題名，考上理想的學校！