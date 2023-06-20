今（20）日一份最新的2024總統大選民調顯示，民進黨參選人賴清德搶下36.5％的支持度排在首位，民眾黨參選人柯文哲以29.1％緊追，國民黨參選人侯友宜則是20.4％，暫時排在第3名。

《台灣民意基金會》最新民調顯示，與上個月數據相比，賴清德的支持度雖僅增加0.7個百分點，但仍以36.5％穩坐冠軍寶座；柯文哲一舉爆增4個百分點，支持度達到29.1％，已經追到僅落後賴7.4個百分點；侯友宜則因為新北幼兒園餵藥案的關係，支持度下滑了7.2個百分點，被柯給超車。

分析調查發現，柯文哲在20至24歲、25至34歲、35至44歲的民眾，支持度全都是第1，並在45至54歲的區間獲得超過30％的支持度，最亮眼的區間則是在20至24歲，一舉獲得超過67％的支持度；賴清德在55歲以上的民眾間具有優勢，且除台北市桃園市及台中市外，其餘3都及16個縣市支持度都居於領先；而侯友宜除了在外省族群中有小幅度的領先外，藍軍支持者中也有65％表態力挺。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是 2023年6月12到13兩天；對象是以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以 符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會 （TPOF）。