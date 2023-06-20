糖類對人體心血管、器官的影響頗大，醫師提醒，除了吃起來甜的食物，許多食物都隱藏高糖風險，例如燕麥棒、滷味、加工食品，民眾若常吃這類食物，會使得胰島素調控失常、血糖飆高，進而酮酸中毒、心律不整、休克，嚴重可致命。

糖分攝取過多對人體有極大危害，尤其相當常見的是糖尿病等代謝疾病。台安醫院心臟內科醫師林謂文在《健康好生活》表示，很多食物雖然吃起來不甜，製作過程中卻使用大量糖，例如燕麥棒、滷味、加工食品、玉米片、運動飲料、水果乾、養生飲料。

台大醫院腎臟科醫師姜至剛也曾表示，糖分攝取過多對人體有3大危害，包括代謝疾病的產生、產生肥胖、導致老化。他說明，代謝疾病的發生是因為持續大量的攝取糖分會讓身體柴不及分泌胰島素，長期會導致糖尿病等代謝疾病。

林謂文並表示，胰島素若調控失常，會導致血糖上升，血中酮酸增加，嚴重可導致酮酸中毒，導致意識改變（嗜睡、昏迷、暈眩）、呼吸會喘、虛弱，再嚴重時，可導致心律不整、休克，甚至死亡。