這次由董事長胡開宏、總經理馬萬鈞率領公司業務主管前往參展，除了這次取得歐洲訂單外，近期與國際知名發動機大廠、客機製造商等再次簽訂長期合約，針對多項發動機零組件如壓縮段軸承部件、燃燒段結構件、渦輪段支撐部件等，以及客機零組件、複材件等業務深化合作，總計可望挹注漢翔營收超過100億元。

此外，日本、韓國方面亦有斬獲，在日本與客機大廠針對複材件簽訂為期5年合作備忘錄；韓國航空大廠高階主管親自到台灣勘查後，對於漢翔的複材能量與技術優勢予以肯定，將就商務客機的複材零件案展開合作。

根據Honeywell預測資料顯示，2023年~2032年的商務飛機交運量可達8,500架，總市值上看約2,700億美元；Forecast International的預測，2022年~2031年的航空發動機交運量約155,000具，總市值超過9,000億美元，民用航空市場景氣一片看好。漢翔2022年營收為302億元，創下歷史新高，同時在景氣復甦之下，民用航空業務、國防業務及科技服務業務極力爭取更多訂單。漢翔指出，各方面穩定成長擴展中，今年的營收可望繳出更漂亮的成績單。