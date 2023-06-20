美國國務卿布林肯昨天表示，他要求中國政府留意可能提供技術給俄羅斯用於烏克蘭戰爭的私人企業，但他也說，他並未看到中方提供俄國致命武器的任何證據。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）向記者表示：「我們確實一直擔心，中國企業可能在提供俄羅斯能用來進一步侵略烏克蘭的技術，我們已要求中國政府對此保持高度警覺。」

布林肯罕見訪問北京，期間美中同意穩定雙方激烈的競爭以免演變成衝突，但他此行並未取得任何重大突破。

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，西方強權向烏克蘭提供了數十億美元的軍事援助。中國則被控提供致命武器給俄國，但中國予以否認。在俄羅斯入侵烏克蘭前不久，中國和俄羅斯才宣布建立「無限制」的夥伴關係。

布林肯說：「關於提供俄羅斯用於烏克蘭的致命援助，我們和其他國家已獲中方保證，中國現在沒有、未來也不會向俄國提供致命援助用於烏克蘭。」

布林肯告訴記者：「我們對此感謝，同時未發現任何矛盾的證據。」