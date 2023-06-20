該名貨車駕駛酒駕上路，疑因剎車失靈逆向暴衝，PO出畫面的車主疑似還被撞翻車身，妻小在車內尖叫大吼，車主下車後趕緊確認家人安危。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

一輛小貨車行經桃園大溪一處鄉道突逆向衝出路口，連撞5輛停等紅燈的轎車，車身瞬間被撞爛，零件噴散；據悉事發在4月底，該名貨車駕駛酒駕上路，疑因剎車失靈逆向暴衝，PO出畫面的車主當下被撞翻車身，妻小在車內尖叫大吼，車主下車後趕緊確認家人安危，語氣相當驚恐。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享畫面，該輛小貨車先是逆向行駛一段距離後，突然衝向前方同向路口的數量轎車，好幾輛轎車的板金車身瞬間碎裂，原PO後方行車紀錄器拍下驚悚一幕，原PO的車疑似還被撞倒翻滾數圈，妻小在車內尖叫不斷。

該名貨車駕駛酒駕上路，疑因剎車失靈逆向暴衝，PO出畫面的車主疑似還被撞翻車身，妻小在車內尖叫大吼，車主下車後趕緊確認家人安危。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

據悉事發在4月29日，52歲郭男駕駛小貨車酒駕行經桃園大溪區59-1鄉道，下坡路段準備接康莊路口時，疑煞車失靈，跨越車道逆向暴衝，連撞前方5輛小客車，又波及到上坡處1輛小客車，小貨車最後翻覆，現場8人輕傷送醫，郭男酒測值高達0.23毫克。

其他網友留言「貨車駕駛別在放出來危害世間了」、「順向的休旅車好猛，盲彎都閃得掉」、「爸爸第一時間關心的就是後座的小孩，偉大的父愛」、「台灣的職業駕駛真的很好當」、「第一台與他交會的最幸運，若選錯路線就對撞會很慘」、「如果這貨車噸位再大一點，恐怕是生靈塗炭」、「撞到的那瞬間，我以為我自己被撞了，有夠恐怖」、「結果是酒駕，政府還有臉喊零容忍，超可悲」。

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