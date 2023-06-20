紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）昨天晚間發生一起隨機攻擊事件，一名男子手持斧頭闖入當地的華人餐廳，朝正在用餐的客人無差別猛砍，造成4人受傷送醫。目前警方已逮捕該名兇嫌，據悉他是獨自發動攻擊，至於行兇動機仍有待釐清。

綜合外媒報導，這起暴力事件發生在當地時間19日晚間9點左右（台灣時間19日下午5點），位於奧克蘭北岸地區科林斯大道（Corinthian Drive, North Shore）的平價中式餐館突然遭一名24歲男子手拿斧頭闖入，發瘋似地朝正在用餐的顧客無差別砍殺，接著又進入第二、三間餐館揮斧攻擊，總共造成4人受傷送醫，1人稍早已經出院，另外3人仍在住院觀察。

紐西蘭最大城市奧克蘭（Auckland）19日晚間發生男子持斧頭闖入中餐廳進行隨機攻擊，造成4人受傷送醫。警方在案發現場圍起封鎖線。（圖／美聯社）

報導指出，3間遭闖入的餐館分別是：張亮麻辣燙（Zhangliang Malatang）、嬌耳園手工水餃（Yues Dumpling Kitchen）和瑪雅串串香（Maya Hotpot）。

一位目擊者表示，當時她和朋友正在用餐，一名身穿藍色衣服的男子突然走過來，拿起斧頭就往朋友身上砍，其他顧客嚇得趕緊起身逃跑，過程中有人試圖喝斥阻止，但該男子還是發瘋似地不斷攻擊。另一名遇襲客人用手保護頭部，雙手都遭到砍傷。

另外還有目擊者說，該名男子在行兇的過程中表現得非常冷靜，完全不顧他人勸阻。

警方接獲通報後，立即趕到現場制伏兇嫌並予以逮捕，目前依意圖造成嚴重身體傷害罪名加以起訴，最高可能判處14年有期徒刑。代理檢察官威廉斯（Timothy Williams）表示，目前還不清楚兇嫌犯案的動機，有可能還會出現其他指控。