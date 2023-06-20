大陸男星黃景瑜2018年被爆料曾有一段婚姻，對象是畫家王雨馨，還傳出家暴疑雲，但他第一時間澄清兩人是和平分手，不認曾結婚，遭女方開直播打臉。今（20日）黃景瑜和王雨馨同步發聲明，強調是和平分開，男方所屬工作室亦發出3點聲明闢謠。

王雨馨凌晨2點4分先在微博替黃景瑜澄清不實的指控，接著強調：「我也在此聲明我的家人及助理從未發聲聲討過景瑜任何（事），我們依舊是朋友更勝似家人，也始終保持著和平分開、好聚好散的相處方式，請大家停止傳播不實內容。」她勇於面對自己的不完美，繼續修行人生功課。

王雨馨發文。（圖／微博@Bonnie_52229）

過5分鐘，黃景瑜也在微博為此事發文，他直接TAG王雨馨的帳號，隔空喊話：「親人也是朋友，祝未來一切都好。」由於黃景瑜始終未承認結過婚，因此「親人」一詞被解讀為首度承認兩人之間曾緊密的關係。

黃景瑜發文TAG王雨馨。（圖／微博@黃景瑜）

黃景瑜工作室也在微博發表3點聲明，表示先前沒馬上理會網路各式謠言，是不想占用公共資源，但謠言越來越離譜，嚴重影響黃景瑜的事業和生活，不得不發聲明闢謠，「一、黃景瑜先生與王雨馨女士是和平分開，期間也不存在網傳『劈腿』、『出軌』、『家暴』等行為。未來，仍會以朋友身份相處，也請大家不要再就此事打擾王雨馨女士」。

黃景瑜工作室聲明全文。（圖／微博@黃景瑜工作室）

第二點，工作室呼籲外界立即刪撤相關不實的言論，並停止傳播涉嫌侵權內容，否則將追究法律責任。第三點，工作室希望網友能理智地看待網路訊息，勿被具有營銷性質的帳號誤導、帶風向，盼能尊重他人的合法權益。最後，感謝大家對黃景瑜的支持和關注，未來不再回應與王雨馨相關的任何事情。

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