中國大陸、菲律賓兩國近日因仁愛礁衝突關係緊張，美國14日也派出雷根號航母打擊群進入南海，意圖表現出支持菲國的態度，卻遭到5艘解放軍艦艇攔阻。對此，國際戰略學者、前立委林郁方指出，美國此舉是希望激發中菲矛盾，使大陸在國際上更顯孤立。

林郁方昨（19）日在節目《新聞大白話》中指出，菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在任時，因為認為打不贏大陸，與陸方在島嶼的爭執方面比較溫和一點；然而現在的總統馬可仕（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）對陸態度則較為強硬。

不過對於大陸的做法，林郁方則表示，並沒有外界想像中的那麼不留餘地，菲律賓西部軍區司令卡洛斯（Alberto Carlos）跟補給船近期都有靠近該國在仁愛礁的「擱淺」軍艦馬德雷山號。林強調，以解放軍就近監看其實可以做到水洩不通，陸方對於菲國的舉動並沒有特別阻止，「可見雙方不想為這件事撕破臉」。

除此之外，林郁方還進一步指出，如果大陸在這個問題上過分強硬，甚至用拖船把這艘擱淺的爛軍艦拖走的話，那就會剛好中了美國的計謀，因為美國就希望讓菲律賓對陸態度變得強硬，並把東南亞國家也拖下水，使得大陸在國際上更顯孤立，「現在幸好東南亞這些國家比較溫和，特別是新加坡帶頭說我們不選邊。」