許多人從小到大努力讀書，就是為了拚好學歷，就讀成大的男學生表示，自小家境不好，拚命念書考上大學，卻發現無論他怎麼努力，也拚不過家境好的同儕，有些人甚至連大學都沒念，回家繼承家業還年收千萬，他直呼「會念書沒用，重點是要會投胎」。

原PO昨（19）日於論壇《Dcard》指出，因家境清寒，以為認真念書就能翻轉階級，苦讀考上成大後發現，以前國高中那些打架抽菸、成天打電動荒廢學業的同學，光是大學的零用錢就有5萬元，畢業後到英國留學，父母在北市的房子加起來超過10間。

原PO表示，甚至還有些人根本連大學都沒念，高中畢業直接繼承家業，年收入驚人，他感嘆「我辛苦讀書有個屁用，當醫師、工程師或律師等職業，就算工作到賣肝也很難年薪千萬，「所以會念書沒用，重點是要會投胎。」

網友看了他的貼文，紛紛留言鼓勵，「你還年輕，不要妄自菲薄，未來有無限可能，你的人生才剛開始而已」、「就是你沒學會投胎而已啊！你也只能努力念啊」、「你好不容易拚到這了，當然是努力下去啊！要比爽的人生比不完，我們只能靠頭腦跟雙手努力打拚」。

★《中時新聞網》關心您！吸菸有害健康，戒菸專線：0800-636363