新華社20日報導，大陸國務院總理李強當地時間19日下午在柏林與德國工商界代表座談交流。在聽取與會代表發言後，李強表示，面對面的交流更能加深人與人之間的理解和信任。當今世界變亂交織，越是形勢嚴峻複雜，越需要冷靜思考，在諸多不確定中把握確定性，主動順應規律，把握大勢，特別是經濟全球化的歷史大勢、中國經濟長期向好的發展大勢、中德兩國互利共贏的合作大勢，堅定信心，克服困難，在開放合作中推動世界經濟加快復甦。強調不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全。

座談有西門子、福斯、賓士、寶馬、舍弗勒、巴斯夫、科思創、瓦克化學、默克、思愛普、安聯等德國企業負責人出席。大家按照李強總理提議，圍繞如何看待當前國際經濟政治形勢、如何看待中國經濟走勢、如何看待未來技術發展前景、如何看待一些國家提出的「去風險」「降依賴」等坦誠發表看法，深入進行交流。

李強指出，理解各方都有自己的安全關切，重要的是如何合理界定和防範風險。如果處理不當，將風險擴大化，只會造成更多和更大的問題。企業對風險的感受最直接、最敏銳，知道如何規避和應對，應該把防風險的主導權還給企業。防風險和合作不是對立的，不合作才是最大的風險，不發展才是最大的不安全。經濟全球化使世界經濟你中有我、我中有你，應該辯證看待依賴問題，不能人為誇大「依賴」，甚至把相互依存與不安全簡單畫等號。對於一些具體問題要具體分析，各方完全可以通過協商合作，共同防範應對。

李強強調，希望中德企業家順勢而為，始終堅持開放包容、合作共贏，以高品質高水準的務實合作，更好維護產業鏈供應鏈穩定；抓住機遇、抓緊行動，努力在創新、綠色、低碳等新興領域取得更多合作成果，把兩國共同利益的蛋糕越做越大；繼續做中德友好的使者，為增進兩國人民福祉、推動中德關係發展、促進中歐友好合作作出更大貢獻。

與會德國工商界代表表示，德中是密切合作夥伴，兩國經貿合作扎實深入，取得巨大成功。去風險就要加強國際合作，脫鉤行不通。德工商界看好中國經濟發展前景，對中國充滿信心，相信中國將堅持對外開放，願繼續加大在華投資，深耕中國市場，在應對氣候變化、提高研發能力、推進數位化轉型方面進一步深化德中合作，實現在中國生產、和中國研發、與中國雙贏。