國發會最新公布的4月景氣對策信號維持藍燈，同時指標續跌，領先指標則微揚；國泰金調查顯示，景氣現況樂觀指數由上月-20.2回揚至-1.9，且展望樂觀指數由上月-8.9上升至5.5，創17個月以來新高，大額消費意願指數由上月6走揚至10.6，來到15個月高點。房屋交易調查方面，買房意願指數則由上月-52.1上揚至-49.1，回升至2022年3月以來高點。

對於經濟成長率看法，本月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.1％，較上個月的2.0％高，有51％的民眾認為 2023年經濟成長率會在2％以上，較上月增加4個百分點；民眾對於2023年平均通膨預期值與上個月同為2.6％，同樣有高達87％的民眾認為2023 年通貨膨脹率會高於2％。

調查期間財報數據優於市場預期，且特定產業題材發酵，投資人交易熱絡，國際主要股市震盪偏升。民眾對於台股的樂觀指數明顯走高，由上月1.2提升至17.7，風險偏好指數由上月8.6上升至13.7。