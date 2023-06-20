大陸環球網20日報導，美國國務卿布林肯於6月18日至19日訪中國大陸。法新社、路透社等外電報導，美國總統拜登當地時間19日對布林肯此行回應「我們走在正確道路上」。中國大陸專家認為，布林肯此訪成果積極，中美均釋放出啟動機制化對話管道建設的意願。一次訪問難以改變美國立場，但仍是雙邊關係向前邁出的一步。

法新社評論，這是拜登對布林肯訪華進行了積極回應，路透認為，拜登是在暗示布林肯的北京之行取得進展。

報導稱，拜登是在加州舉行的一場氣候活動結束後發表的上述言論。「我們走在正確道路上」，被問及當前美中關係，他這樣說道。

路透稱，當記者問他是否認為布林肯此行取得進展時，他回答說：「取得了進展。」此外，拜登還讚揚了布林肯，稱「他做了了不起的工作”」美國彭博社稱，布林肯訪中後，拜登稱讚美中關係在重啟方面取得了進展。

北京時間19日下午，中國國家主席習近平在北京會見美國國務卿布林肯。公開視訊顯示，習近平在會見布林肯時表示，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅及國務委員兼外長秦剛和布林肯進行了長時間的會見會談，總體上，雙方談得「坦誠深」，「中方表明了我們的立場，雙方同意共同落實好我和拜登總統在巴厘島會晤時達成的共識。」

《環球時報》報導，中國大陸專家認為，整體來看，布林肯此訪的成果是積極的，中美雙方均釋放出啟動機制化對話管道建設、加強在動盪變革的世界中管控雙邊關係並加強合作的意願。「雖然一次訪問難以改變美國的立場，但仍是雙邊關係向前邁出的一步。」

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，盡管中美之間的溝通交流可能會在布林肯此訪後增加，但雙方關係真的想從「最低谷」走出來，還需要華盛頓調整自身的對華戰略。中美雙方目前存在結構性矛盾，美國將中國視為應該重點打壓的對手，布林肯此訪為中美關係帶來實質性改善的可能性不大。美國需要真正意識到，一個合作且管控爭議的中美關係才真正符合兩國人民和國際社會的共同利益。