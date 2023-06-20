JA WICK IS BACK pic.twitter.com/5Cp43nzhvW — MarcusJohns25 (@MarcusJohns25) March 23, 2023

灰熊球星「雙槍俠」莫蘭特（Ja Morant）遭到聯盟禁賽25場處分，未來的名人堂球星保羅（Chris Paul）在《The Shop》節目談到此事相當感慨，保羅表示他和詹姆斯（LeBron James）打了這麼多年NBA，年輕一代的球員跟他們的兒子年紀差不多，特別是莫蘭特學生時代還參加過保羅的訓練營。

保羅說：「這很瘋狂，因為我很喜歡莫蘭特，他大學時期來過我的訓練營，在那之後他一夕成名，NBA球探都注意到他。我多年來擔任球員工會主席，我告訴你們這一切都很真實，而且來得太快。」

「我大學時期的銀行帳戶只有151美元，宣布投入選秀之後我獲得2.5萬美元，我的戶頭變成25151，我這輩子第一次擁有這麼多錢，但沒人教過我怎麼花錢。我那時才19歲，我馬上帶女友去逛街買衣服，忽然之間我就是家族領袖了，被媒體追著問問題，我還得打出好成績，完全沒人教我該怎麼做。」

保羅強調每個人都需要時間成長，黑人歌手Killer Mike表示「你很難教一個23歲就賺到1億美元的人該怎麼做」，特別是美國黑人的獨特文化，「如果我們不要每次在自己人出事的時候保持沉默，多教導年輕一輩健康的活動，讓他們不要把槍視為奇異的東西。」他還開玩笑說，最好找個老白人教教莫蘭特怎麼拿槍，哪有人會把槍口往下指著自己的？