在近日政策利率下調醞釀下，時隔10個月，大陸貸款市場報價利率（LPR）出現下調。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈，6月20日LPR公告，1年期LPR為3.55％、下調10基點；5年期以上LPR為4.20％，同樣下調10個基點。

根據澎湃新聞報導，由於LPR是在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，在15日MLF利率下調10個基點的背景下，市場對6月LPR調降已基本形成共識。回顧大陸LPR上一次調降要追溯到去年8月。

6月上旬，大陸國有大行和多家全國性股份行下調了存款掛牌利率，其中2年期存款下降10bp，3年期和5年期調降15個基點。隨後政策利率「降息」開啟，13日首先作為短期政策利率的公開市場操作7天期逆回購利率出現10個月來首次下調10個基點至1.9％，常備借貸便利（SLF）和MLF等利率同步下調10個基點。

而LPR的形成，由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。