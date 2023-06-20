性生活是維繫夫妻感情的重要方法之一。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，有些研究指出，性慾會隨著時間減退是一種普遍現象，且與結婚初期的性生活頻率有關。另有研究指出，人的性慾降低會影響身心健康，例如男性的性欲降下降會導致勃起功能障礙、憂鬱；女性則會出現陰道乾澀、性交疼痛、親密感減少等問題。

黃軒在其粉專表示，一般而言，一對夫妻結婚愈久，性行為次數會減少，但也非一體適用，因每對夫妻情況各不。有些研究指出，性慾會隨時間減退是一種普遍現象，且與結婚初期的性生活頻率有關。一項調查發現，結婚時每周有4次以上性生活的夫妻，在結婚10年後，每周仍可維持2~3次；但一開始每周僅1次的夫妻，在10年後仍有性生活的夫妻真可謂寥寥可數。

他表示，年齡影響著人的性生活次數，隨年齡增長，人各項生理機能都逐漸減退，性功能也不例外。另一項研究發現，18~29歲之間的年輕人，其性生活數量多於任何年齡層，這族群者每年平均有112次性生活，即就是一周約有2次性行為。30歲後次數開始下滑。研究發現30~39歲者，每年約有86次性生活，相當於每周一次。

研究的結論為，人的年紀越大，性生活次數會越少，但這並不意味著年紀越大，性慾會真的越低，性生活可能在於會受到許多因素的影響，例如年齡、健康、情緒、壓力、夫妻關係等多因素影響。

但黃軒提醒，男女性慾下降代表身心出現問題，男性的性慾平均在其一生中比女性更強烈、更頻繁，且維持地較長。男性的性慾下降可能會導致勃起功能障礙、自信心低落、憂鬱；女性性慾下降可能會導致陰道乾澀、性交疼痛、親密感減少等問題。

至於如何改善夫妻性生活的不佳狀況，他表示，這問題沒有一個標準答案，因每對夫妻的需求和偏好都不同，也會受到個人和環境的因素的影響。但仍有一些通用建議可參考，例如增加溝通和理解、增加親密和浪漫、尋求專業幫助。