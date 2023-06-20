俗話說「一日之計在於晨」，美好的一天就該從早餐開始！早餐對所有人來說都是很重要的一餐；尤其對學生而言，吃早餐除了可以促進成長發育，更能提升上課的專注力及記憶力。台南市立醫院營養師張秀如認為，輕鬆正確吃早餐，應以「好的碳水化合物」加上「優質蛋白質」為主，飲品選擇乳品類，若能加上蔬菜水果會更均衡，只要避開地雷食物，就可以讓學生的學習效果加倍。

麵包、果醬吐司、饅頭、蘿蔔糕、蔥抓餅，再配1杯紅茶或大冰奶，這些是孩子經常吃的早餐嗎？張秀如說，早餐不是吃飽就好，吃錯反而會有學習力減退、注意力不集中、反應變遲緩、精神頹廢等現象。上述早餐食物的來源，幾乎都是「碳水化合物」，極少有蛋白質，有些還含有大量精緻糖，吃了不但容易餓得快，還容易昏昏欲睡，降低早上上課的學習力和專注力。

張秀如強調，為了孩子的健康與學習力，只要掌握以下幾個原則簡單修正，搭配出營養滿分的早餐一點都不難。首先是碳水化合物為主、蛋白質不可少：碳水化合物指主食類或澱粉豐富的食物來源，但一定要有足夠蛋白質的食物，富含蛋白質的食物，能促進腦部的靈敏度、判斷能力與集中注意力，建議可以在饅頭、麵包或吐司裡加顆荷包蛋，或是額外帶個水煮蛋，再搭配1杯牛奶或豆漿。

其次是避免含糖食物或飲料：含糖麵包、果醬或是含糖飲品是常見的早餐搭配，但這些含有精緻糖的食物會造成血糖波動大，影響精神和學習力，更容易因吃下過多熱量造成肥胖，建議可以無糖的豆漿、燕麥飲、牛奶、鮮奶茶等，代替糖分太高的紅茶或大冰奶。

第三是油量適量：油炸食物的飽和脂肪與反式脂肪含量常常超標，早餐店常見含油量比較高的食物，有薯條、熱狗、鐵板麵、油條、煎餃等，還有塗抹吐司的乳瑪琳，這些都要避免攝取，因為過多的飽和脂肪與反式脂肪，將造成肥胖與血管發炎。

張秀如還建議，聰明健康的早餐組合，如在中、西式早餐店，可選全麥蔬菜蛋餅、饅頭夾蛋、豬里肌蔬菜三明治，搭配牛奶、無糖豆漿、無糖鮮奶茶；或便利商店的鮪魚御飯糰、地瓜、三明治加茶葉蛋及無糖豆漿、鮮奶加水果等。