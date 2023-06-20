大陸女星張歆藝出演過不少知名作品，作品有《北京愛情故事》《新拿什麼拯救你我的愛人》《給我一支煙》等，2016年與《步步驚心》飾演「十三爺」的袁弘結婚，至今幸福恩愛。豈料，近日她似乎因為看到了黃子佼的毀滅式爆料而憂心發文表示：「認真努力的藝人還有很多，不全是你們那些坊間的傳言。」引起網友撻伐，紛紛開酸：「但是守法良民，不多。」

黃子佼近日被爆料過去性騷多名年輕女性而情緒不穩，以玉石俱焚的態度對檯面上多位大咖藝人進行毀滅式爆料，其中大小S與具俊曄當年嗑藥這件事又被他再度提起，表示：「問題是他們吸毒，嗑藥這件事情我也一直過不去，他們可以去否定否決否認，然後紅了二十幾年，就算被週刊拍到還是可以否認，他們身邊的朋友阿雅也好、范曉萱也好、周俊偉也好，全部都逃過。」

此事轟動了兩岸娛樂圈，許多大陸網友也熱烈討論此事，其中大陸女星張歆藝疑似對此事發表感想，在微博表示：「認真、用力生活的演藝界的朋友們很多。堅守自己專業認真演戲好好做人的朋友很對。全力維護家庭的人很多，努力給孩子樹立好父母形像以身作則的人還非常多。不全是你們那些坊間的傳言。」

豈料，這番言論並沒有帶來理解，反而讓網友們紛紛開酸：「但是守法良民，不多」、「姐這時候冒出來什麼意思」、「演藝圈的話應該一半一半吧，的確不該一棒子打死，但實在是因為爆出來的太可怕了，所以如果要證明名聲，真得好幾輩演藝圈的人繼續努力」、「有沒有一種可能是你根本不知道所謂的那些朋友真實的樣子」、「你們坊間的傳聞？這是都看的起自己？不就一個戲子麼」、「基本的遵紀守法不應該是每個人要做到的嗎，這時候出來，沒必要吧！」、「做到這些不是每個公民應盡的最基本義務嗎？有啥好標榜的」、「她說的有道理、我們有判斷的能力、但沒必要在這時候出來此地無銀三百兩吧」

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